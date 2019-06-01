«Локомотив-Кубань» покинет главный тренер и три американских игрока

Руководство ПБК «Локомотив-Кубань» приняло решение не продолжать сотрудничество с тренером Бобом Доневалдом и тремя игроками

Президент клуба Андрей Ведищев заявил, что в межсезонье постарается создать новый амбициозный коллектив, способный играть под давлением и добиваться результата.

«У команды будет иностранный тренер на следующий год, большего пока сказать не могу», — рассказал Ведищев «Известиям».

Таким образом, американский специалист Доневалд отработал в «Локо» на позиции тренера всего два месяца. Его назначили в марте, когда, по словам Ведищева, «команда забуксовала и не показала результат».

Кроме того, по окончании контрактов команду покидают три американских игрока: чемпион NBA форвард Дорелл Райт, форвард Джамел Маклин и защитник Джером Рэндл.

Решение по другим легионерам клуба, за исключением сербского игрока Драгана Апича, который показывает стабильно хороший результат, будет принимать уже новый главный тренер.

Сезон 2018/2019 «Локо» начал под руководством сербского специалиста Саши Обрадовича. В ноябре его сменил его соотечественник Влад Йованович. При Доневалде «железнодорожники» дошли до четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Из Еврокубка клуб выбыл также на стадии четвертьфинала.