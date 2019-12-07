«Локомотив-Кубань» дома уступил «Автодору»
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» 7 декабря встретились с саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ
Поединок прошел в Краснодаре и завершился победой гостей — 74:76 (19:18, 24:21, 15:21, 16:16).
В составе красно-зеленых лидером стал Миндаугас Кузминскас, который отличился 19 очками и 5 результативными передачами. Джонни О'Брайант набрал 17 очков и сделал 6 подборов. У «Автодора» топ-скорером стал Элджин Кук, у которого 22 очка и 7 подборов.
Игра в «Баскет-холле» собрала на трибунах 2 тыс. 615 болельщиков.
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После девяти матчей лиги ВТБ «железнодорожники» с 14 очками занимает пятое место. Саратовский клуб провел на одну игру меньше и с 11 очками идет девятым.
В 2019 году «Локо» проведет еще два домашних матча. 11 декабря — с сербским «Партизаном» в рамках Еврокубка, 14 декабря — с пермской «Пармой» в Единой лиге ВТБ.
Как сообщали Юга.ру, в предыдущем матче «Локомотив-Кубань» на выезде уступил красноярскому «Енисею».
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