«Локомотив-Кубань» дома уступил «Автодору»

В составе красно-зеленых лидером стал Миндаугас Кузминскас, который отличился 19 очками и 5 результативными передачами. Джонни О'Брайант набрал 17 очков и сделал 6 подборов. У «Автодора» топ-скорером стал Элджин Кук, у которого 22 очка и 7 подборов.

После девяти матчей лиги ВТБ «железнодорожники» с 14 очками занимает пятое место. Саратовский клуб провел на одну игру меньше и с 11 очками идет девятым.

В 2019 году «Локо» проведет еще два домашних матча. 11 декабря — с сербским «Партизаном» в рамках Еврокубка, 14 декабря — с пермской «Пармой» в Единой лиге ВТБ.