Саша Обрадович покинул пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
Главный тренер профессионального клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович покинул свой пост
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Такое решение приняли по обоюдному согласию клуба и тренера. Исполняющим обязанности главного тренера станет Владе Йованович, сообщили в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».
Президент клуба Андрей Ведищев поблагодарил Обрадовича за работу. Однако, по его словам, «Локо» нужны перемены.
«Наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате мы приняли обоюдное решение по выходу из контракта», — пояснил он.
Обрадович заявил, что быть тренером «Локомотива» было для него честью.
«Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали в клубе, тренеров и болельщиков, которые поддерживали меня все время и помогали чувствовать себя как дома. Мне кажется, мы пережили много прекрасных моментов вместе, большую часть времени показывали отличный баскетбол и наслаждались игрой. Я сохраню Краснодар в своем сердце», — сказал он.
Как сообщали Юга.ру, Саша Обрадович возглавил ПБК «Локомотив-Кубань» 14 ноября 2016 года. Он сменил на посту греческого тренера Фотиса Кацикариса, расторгшего трехлетний контракт с клубом по обоюдному согласию.
Первоначальный контракт с Обрадовичем был рассчитан до конца сезона-2016/17. «Локомотив» 4 апреля 2017 года продлил соглашение. Новый контракт был рассчитан на два года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
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