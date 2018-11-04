Саша Обрадович покинул пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»

Главный тренер профессионального клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович покинул свой пост

Такое решение приняли по обоюдному согласию клуба и тренера. Исполняющим обязанности главного тренера станет Владе Йованович, сообщили в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Президент клуба Андрей Ведищев поблагодарил Обрадовича за работу. Однако, по его словам, «Локо» нужны перемены.

«Наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате мы приняли обоюдное решение по выходу из контракта», — пояснил он.

Обрадович заявил, что быть тренером «Локомотива» было для него честью.

«Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали в клубе, тренеров и болельщиков, которые поддерживали меня все время и помогали чувствовать себя как дома. Мне кажется, мы пережили много прекрасных моментов вместе, большую часть времени показывали отличный баскетбол и наслаждались игрой. Я сохраню Краснодар в своем сердце», — сказал он.