В Краснодаре 15 сентября работают 82 АЗС. Рассказываем, где можно заправиться

15 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил , что в городе работают 82 АЗС. При этом дизельное топливо есть почти на всех станциях.

Адреса работающих заправок:

«Роснефть»: Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Захарова, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;

«Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;

«Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе;

«Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;

Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская;

«Татнефть» на Ростовском шоссе;

«СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;

Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан;

«Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;

Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;

«КТК» на Александра Покрышкина;

«Ирбис» на Степана Разина;

PNB: Шевченко, Монтажников;

«Сивнефть» на Уральской;

«ЮНК» на Российской;

«Партнер» на Уральской;

«ОПТИ» на Красных Партизан;

Petrol на 70-летия Октября;

«Юпитер К» на Первомайской.

В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 24 заправки временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.