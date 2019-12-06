В Краснодаре завели дело на компанию-оператора, которая сваливала мусор в других местах вместо утилизации

В Краснодаре вскрыли масштабную аферу при ликвидации стихийных мусорных свалок

Уголовное дело о мошенничестве при реализации муниципального контракта на ликвидацию свалок расследует полиция Краснодара. Источник «Интерфакса» рассказал, что контракт на сумму более 10 млн рублей был заключен в 2019 году между администрацией Прикубанского округа и ООО «У Б И С». Компания была обязана ликвидировать стихийные свалки в Краснодаре. «Выяснилось, что директор предприятия представил поддельные документы о сдаче собранного мусора на полигоны депонирования. Фактически же, мусор никуда не сдавался, а сваливался в других малолюдных и удаленных местах», — уточнил источник.

Он отметил, что с компанией «У Б И С» заключен целый ряд аналогичных контрактов, на ликвидацию свалок в других районах — Карасунском, Центральном. «Есть сведения, что и в этих случаях она действовала по той же мошеннической схеме», — подчеркнул источник. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «У Б И С» в 2019 году заключило муниципальные контракты на сумму 23,5 млн рублей (в 2018 году — 60,8 млн рублей). Фирма существует с 1995 года, единственным владельцем является Сергей Каинов. Как писали Юга.ру, в октябре в районе поселков Индустриальный, Дивный и Победитель под Краснодаром скопились горы мусора. Власти города пообещали разобраться с этой проблемой.

Что такое «Мусорная реформа»? С 1 января 2019 года в России изменились правила обращения с отходами. Цель «мусорной реформы» — уменьшить число свалок, сделать обращение с отходами более современным и увеличить количество мусора, который будет идти на переработку. Реформа переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов РФ. Кроме того, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) стала отдельной строкой в квитанциях. Согласно плану, все без исключения отходы будут проходить через мусоросортировочные заводы, после которых сырье будут отправлять на переработку для вторичного использования. К 2024 году в России планируют перерабатывать 36% бытового мусора. В 2019 году этот показатель составлял 7%.