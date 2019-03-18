Кондратьев предрек дефицит лицензированных мусорных полигонов на Кубани

На совещании по вопросам реформирования сферы обращения с ТБО на Кубани обсудили вопросы лицензирования мусорных полигонов

С 1 января 2017 года в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов РФ. 70 регионов уже перешли на современную модель, еще шесть должны включиться в нее в течение 2019 года, в том числе Краснодарский край.

Глава региона Вениамин Кондратьев на совещании подчеркнул, что для полного перехода на новую систему необходима современная инфраструктура. Он призвал ускорить лицензирование полигонов, чтобы не выросли тарифы для населения.

«Если раньше мусор из поселений вывозился на ближайшую свалку, а таких объектов в крае насчитывалось около 200, то сегодня реформа обязывает нас вывозить отходы только на лицензированные полигоны. А таких в регионе всего 14», — сказал губернатор.

Он отметил, что при переходе на вывоз отходов только на лицензированные площадки могут вырасти транспортные и производственные расходы, что скажется на тарифах. Поэтому но призвал увеличить число полигонов.