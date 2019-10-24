Горы мусора скопились в районе поселков Индустриальный, Дивный и Победитель под Краснодаром

Администрация Краснодара после жалоб местных жителей и активистов пообещала разобраться с большой несанкционированной свалкой в пригороде

Лидер общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова 24 октября написала в своем инстаграме, что жителям пригорода Краснодара приходится жить около большой несанкционированной свалки с мусором, металлоломом и канализационными отходами: «Все это приводит к тому, что жители поселка Индустриального, поселка Победитель и поселка Дивного закрывают плотно окна и по ночам тушат пожары на мусорных кучах, которые везут сюда бесконечно черные мусорщики и ассенизаторы, которых никто не может остановить (или не хочет?)», — написала она. Шувалова добавила, что поля и лесополосы завалены опасными отходами, а канализационные отходы без очистки сбрасываются в открытый водоем.

Активистка отметила, что накануне, 23 октября, Общественный совет трех поселков и представители администрации Краснодара, Калининского района и Министерства природных ресурсов Краснодарского края объехали территорию со свалками. В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру сказали, что проведут работы по устранению всех несанкционированных свалок: «Например, там, где участки в частной собственности, будем определять собственников и обязывать их наводить порядок. Там, где будет возможно привлечь для уборки мусороуборочную компанию, она подключится». Редакция Юга.ру также направила запрос Министерству природных ресурсов Краснодарского края о том, как влияет свалка на экологию и здоровье местных жителей и какие меры в связи с этим будут предприняты.