Горы мусора скопились в районе поселков Индустриальный, Дивный и Победитель под Краснодаром

Шок , отчаяние, дикая головная боль, приступы тошноты - это состояния которые я испытала вчера перемещаясь от одних гор мусора к другим , от одного бетонного завода к другому , от пунктов сбора металлолома к незаконным сортировкам мусора . Мусорная реформа провалена в Краснодаре и крае . Это факт. Мусор наступает . Власть бессильна . Закон не работает . Все это приводит к тому , что жители Пос. Индустриальный , Пос. Победитель и Пос. Дивного закрывают плотно окна и по ночам тушат пожары на мусорных кучах, которые везут сюда бесконечно чёрные мусорщики и ассенизаторы , которых никто не может остановить ( или не хочет ?) . Вся поля и лесополосы завалены опасными отходами . Канализация здесь без очистки сбрасывается в открытый водоём , в котором когда то местные жители купались и ловили рыбу. Как в зоне ИЖС возникла опасная пром зона? Что с этим делать пока нет решений. Вчера представители недавно созданного при помощи движения Помоги городу Общественного совета Пос. Индустриального , Дивного и Победитель более 6 часов объезжали окрестности пос . Индустриального с представителями Министерства Природных Ресурсов Краснодарского края , Администрации Краснодара и Калининской администрации . Спасибо Олег Шаталов (Oleg Shatalov) за желание помочь . Думаю , что функции Контроля Муниципальным экологическим службам нужно вернуть и создавать отдельные независимые подразделения с полномочиями и штатом . Сейчас на весь Краснодар работает с экологическими проблемами Города всего 2 человека .