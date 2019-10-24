Горы мусора скопились в районе поселков Индустриальный, Дивный и Победитель под Краснодаром
Администрация Краснодара после жалоб местных жителей и активистов пообещала разобраться с большой несанкционированной свалкой в пригороде
Лидер общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова 24 октября написала в своем инстаграме, что жителям пригорода Краснодара приходится жить около большой несанкционированной свалки с мусором, металлоломом и канализационными отходами:
«Все это приводит к тому, что жители поселка Индустриального, поселка Победитель и поселка Дивного закрывают плотно окна и по ночам тушат пожары на мусорных кучах, которые везут сюда бесконечно черные мусорщики и ассенизаторы, которых никто не может остановить (или не хочет?)», — написала она.
Шувалова добавила, что поля и лесополосы завалены опасными отходами, а канализационные отходы без очистки сбрасываются в открытый водоем.
View this post on Instagram
Шок , отчаяние, дикая головная боль, приступы тошноты - это состояния которые я испытала вчера перемещаясь от одних гор мусора к другим , от одного бетонного завода к другому , от пунктов сбора металлолома к незаконным сортировкам мусора . Мусорная реформа провалена в Краснодаре и крае . Это факт. Мусор наступает . Власть бессильна . Закон не работает . Все это приводит к тому , что жители Пос. Индустриальный , Пос. Победитель и Пос. Дивного закрывают плотно окна и по ночам тушат пожары на мусорных кучах, которые везут сюда бесконечно чёрные мусорщики и ассенизаторы , которых никто не может остановить ( или не хочет ?) . Вся поля и лесополосы завалены опасными отходами . Канализация здесь без очистки сбрасывается в открытый водоём , в котором когда то местные жители купались и ловили рыбу. Как в зоне ИЖС возникла опасная пром зона? Что с этим делать пока нет решений. Вчера представители недавно созданного при помощи движения Помоги городу Общественного совета Пос. Индустриального , Дивного и Победитель более 6 часов объезжали окрестности пос . Индустриального с представителями Министерства Природных Ресурсов Краснодарского края , Администрации Краснодара и Калининской администрации . Спасибо Олег Шаталов (Oleg Shatalov) за желание помочь . Думаю , что функции Контроля Муниципальным экологическим службам нужно вернуть и создавать отдельные независимые подразделения с полномочиями и штатом . Сейчас на весь Краснодар работает с экологическими проблемами Города всего 2 человека .
Активистка отметила, что накануне, 23 октября, Общественный совет трех поселков и представители администрации Краснодара, Калининского района и Министерства природных ресурсов Краснодарского края объехали территорию со свалками.
В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру сказали, что проведут работы по устранению всех несанкционированных свалок: «Например, там, где участки в частной собственности, будем определять собственников и обязывать их наводить порядок. Там, где будет возможно привлечь для уборки мусороуборочную компанию, она подключится».
Редакция Юга.ру также направила запрос Министерству природных ресурсов Краснодарского края о том, как влияет свалка на экологию и здоровье местных жителей и какие меры в связи с этим будут предприняты.
Что вообще происходит с мусором? В конце 2016 года правительство утвердило новые правила сбора мусора, согласно которым отходами теперь должны заниматься региональные операторы на основании договора с потребителями. С 1 марта 2017 года в Краснодарском крае и Адыгее мусор стало собирать ОАО «Мусороуборочная компания». Организация выиграла конкурс и подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет.
Когда в начале января 2019 года в Краснодаре образовались 200 тыс. куб. метров неубранного мусора на контейнерных площадках, в мэрии города заявили о необходимости получить надзорные полномочия за работой компании.
Читайте также
«В Дагестан я бы не поехал, даже если бы мне там надо было в туалет сходить»
МакГрегор провел пресс-конференцию в Москве
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.