Власти Краснодара выделят еще 100 млн рублей из городского бюджета для уборки стихийных свалок рядом с мусорными баками

«Фактически сейчас жители города выбрасывают больше мусора, чем тот объем, который включен в нынешний тариф. Это наглядно видно, об этом говорят все проверки и оценки экспертов. Именно поэтому мы вынуждены продолжать "тушить" бюджетными деньгами эту проблему. Иначе город очень быстро зарастет мусором. По итогам первого полугодия видно — свалки вырастают вновь за несколько дней», — отметил мэр города Евгений Первышов.

В январе на эти цели город уже выделял 50 млн рублей. Таким образом, суммарно в 2019 году из бюджета потратят на ликвидацию свалок 150 млн рублей. В мэрии отметили, что на эту сумму можно было бы построить детский сад на 150 мест.

Он напомнил, что действующий тариф не предусматривает вывоз крупногабаритных отходов рядом с контейнерными площадками и бросового мусора . В тарифе вывоз только того, что находится в контейнерах. То есть когда горожане бросают мусор мимо контейнера или складируют рядом, за его уборку придется заплатить муниципалитету.

«Для выброса старой мебели, отходов после ремонта необходимо заказывать специальный контейнер (сделать это можно по телефонам: 8(861)211-53-24, 8(861)211-53-23 — для юрлиц и 8(861)211-58-58 — для физлиц). Иначе складывается ситуация, при которой из городского бюджета приходится тратить большие деньги на уборку мусора, на вывозе которого хотят сэкономить сами жители», — подчеркнули в мэрии.

По данным администрации Краснодара, с января в городе очистили территории вокруг контейнерных площадок по 9 тыс. адресам, вывезли больше 100 тыс. кубометров мусора.

Напомним, в ноябре 2016 года правительство РФ утвердило новые правила сбора твердых коммунальных отходов, согласно которым действия с мусором должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями. С 1 марта 2017 года в Краснодаре и Динском районе отходы стала собирать «Мусороуборочная компания». Она подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет. Однако из-за недостатка у компании средств в городе возник мусорный коллапс.

В январе 2019 года мэрии Краснодара вернули полномочия по содержанию контейнерных площадок. Пожаловаться на несанкционированные свалки можно в специальном разделе на сайте мэрии. Там же публикуют отчеты об их уборке.