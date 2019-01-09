В новогодние каникулы в Краснодаре скопилось вокруг контейнеров около 200 тыс. куб. метров мусора

Краснодарский край

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Мэрии Краснодара с января вернули полномочия по содержанию контейнерных площадок

В городе рядом с контейнерными площадками уже скопилось около 200 тыс. куб. метров мусора. Сейчас региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне является ОАО «Мусороуборочная компания».

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Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что администрации города необходимо получить контрольные и надзорные полномочия за работой «Мусороуборочной компании». Письмо с такой просьбой направят в краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

«В городе остается сложной ситуация с мусором. Прошедшие выходные и праздничные дни показали некачественную работу по вывозу отходов с контейнерных площадок по всему Краснодару. Вокруг самих площадок нередко копятся горы мусора, образуются свалки», — сказал глава города.

Первышов напомнил, что мэрия выделила из бюджета 50 млн рублей на уборку контейнерных площадок. По его мнению, это улучшит ситуацию, но проблему не решит, потому что администрация не может контролировать и проверять работу по утилизации ТКО, сообщили 9 января в пресс-службе администрации Краснодара.

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Как писали Юга.ру, в ноябре 2016 года правительство РФ утвердило новые правила сбора твердых коммунальных отходов. Все действия с мусором должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями. С 1 марта 2017 года в Краснодаре и Динском районе ТКО стала собирать только «Мусороуборочная компания». Организация выиграла конкурс и подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет.

В начале апреля того же года с улиц Краснодара начали массово пропадать мусорные контейнеры, а на их месте появились горы мусора. Мэрия Краснодара переговорила с представителями «Мусороуборочной компании», после этого контейнеры вернули. Тогда Первышов объяснил проблему с вывозом мусора нехваткой денег.

Краснодар Мусор ТБО
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