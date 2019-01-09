В новогодние каникулы в Краснодаре скопилось вокруг контейнеров около 200 тыс. куб. метров мусора

Мэрии Краснодара с января вернули полномочия по содержанию контейнерных площадок

В городе рядом с контейнерными площадками уже скопилось около 200 тыс. куб. метров мусора. Сейчас региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне является ОАО «Мусороуборочная компания».

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что администрации города необходимо получить контрольные и надзорные полномочия за работой «Мусороуборочной компании». Письмо с такой просьбой направят в краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

«В городе остается сложной ситуация с мусором. Прошедшие выходные и праздничные дни показали некачественную работу по вывозу отходов с контейнерных площадок по всему Краснодару. Вокруг самих площадок нередко копятся горы мусора, образуются свалки», — сказал глава города.

Первышов напомнил, что мэрия выделила из бюджета 50 млн рублей на уборку контейнерных площадок. По его мнению, это улучшит ситуацию, но проблему не решит, потому что администрация не может контролировать и проверять работу по утилизации ТКО, сообщили 9 января в пресс-службе администрации Краснодара.