Мэрия Краснодара выделила 50 млн рублей на уборку мусора вокруг контейнеров

Департамент городского хозяйства и ТЭК в 2019 году получит из бюджета Краснодара 50 млн рублей на уборку мусора вокруг контейнерных площадок

«Ситуация сложная. Рядом с контейнерными площадками скопилось большое количество мусора — 200 тыс. куб. метров», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Одной из причин возникновения проблемы мэр города назвал изменения в федеральном законодательстве, которые лишили муниципалитет полномочий по содержанию контейнерных площадок и контроля за вывозом мусора. Также сказалась недостаточная культура горожан при утилизации бытовых отходов. Кроме того, есть вопросы к норме накопления, из которой рассчитывается плата за вывоз мусора.

Первышов уточнил, что сейчас полномочия по содержанию площадок вернули городу. Теперь администрация сможет очистить город, поэтому в бюджете на это выделили дополнительные деньги. Убрать мусор с контейнерных площадок планируют в январе-феврале следующего года.

С жителями, управляющими компаниями и ТСЖ собираются провести разъяснительные беседы о правилах по выносу мусора.

Мэр напомнил, что контейнеры предназначены только для бытового мусора — пакетов, пищевых отходов, ненужной одежды. Строительный и крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Для его вывоза необходимо заказывать специальные контейнеры — «лодочки». Эта услуга оплачивается отдельно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.