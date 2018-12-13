Мэрия Краснодара выделила 50 млн рублей на уборку мусора вокруг контейнеров
Департамент городского хозяйства и ТЭК в 2019 году получит из бюджета Краснодара 50 млн рублей на уборку мусора вокруг контейнерных площадок
Такое решение приняли 13 декабря на 65-м заседании городской думы.
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«Ситуация сложная. Рядом с контейнерными площадками скопилось большое количество мусора — 200 тыс. куб. метров», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Одной из причин возникновения проблемы мэр города назвал изменения в федеральном законодательстве, которые лишили муниципалитет полномочий по содержанию контейнерных площадок и контроля за вывозом мусора. Также сказалась недостаточная культура горожан при утилизации бытовых отходов. Кроме того, есть вопросы к норме накопления, из которой рассчитывается плата за вывоз мусора.
Первышов уточнил, что сейчас полномочия по содержанию площадок вернули городу. Теперь администрация сможет очистить город, поэтому в бюджете на это выделили дополнительные деньги. Убрать мусор с контейнерных площадок планируют в январе-феврале следующего года.
С жителями, управляющими компаниями и ТСЖ собираются провести разъяснительные беседы о правилах по выносу мусора.
Мэр напомнил, что контейнеры предназначены только для бытового мусора — пакетов, пищевых отходов, ненужной одежды. Строительный и крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Для его вывоза необходимо заказывать специальные контейнеры — «лодочки». Эта услуга оплачивается отдельно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2016 года Правительство РФ утвердило новые правила сбора твердых коммунальных отходов. Все действия с мусором должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями.
С 1 марта 2017 года в Краснодаре и Динском районе сбором твердых коммунальных отходов стала заниматься только «Мусороуборочная компания», которая выиграла конкурс и подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет.
В начале апреля того же года с улиц Краснодара начали массово пропадать мусорные контейнеры, а на их месте появились горы мусора. Администрация Краснодара переговорила с представителями «Мусороуборочной компании», после этого контейнеры вернули. Тогда Евгений Первышов объяснил проблему с вывозом мусора нехваткой денег.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
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