В Краснодаре продолжают ставить новые закрытые площадки для мусора. Те, что уже есть, переделают
В столице Кубани до конца 2019 года планируют установить 170 контейнерных площадок нового типа. Те, что уже поставили, по просьбе жителей переделают
Территория новых площадок ограничена решеткой, в конструкции есть дверцы и крыша Сейчас в Краснодаре установлены 368 новых контейнерных площадок, к середине декабря их должно быть 538. Площадки появляются вместо старых контейнеров на магистральных улицах, между многоэтажками и в частном секторе.
«Сейчас от жителей поступают замечания, что некоторые площадки размещены небезопасно, пользоваться ими неудобно. Эти замечания более чем справедливы. Их нужно устранить», — заключил мэр города Евгений Первышов.
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По словам жителей, проблема заключается в том, что площадки в центре города развернуты к проезжей части, а не к пешеходной. В результате приходится выходить на дорогу, чтобы выбросить мусор. Первышов поручил доработать конструкции, сделать дополнительные проемы с задней стороны площадки и обустроить подходы к ним, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что действующий тариф не предусматривает вывоз крупногабаритных отходов рядом с контейнерными площадками и бросового мусора. В тарифе вывоз только того, что находится в контейнерах. То есть когда горожане бросают мусор мимо контейнера или складируют рядом, за его уборку придется платить муниципалитету.
В конце октября Юга.ру писали о том, что жителям поселка Индустриального под Краснодаром приходится жить около свалки со строительным мусором и отходами от ассенизаторов.
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