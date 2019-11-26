В Краснодаре продолжают ставить новые закрытые площадки для мусора. Те, что уже есть, переделают

В столице Кубани до конца 2019 года планируют установить 170 контейнерных площадок нового типа. Те, что уже поставили, по просьбе жителей переделают

«Сейчас от жителей поступают замечания, что некоторые площадки размещены небезопасно, пользоваться ими неудобно. Эти замечания более чем справедливы. Их нужно устранить», — заключил мэр города Евгений Первышов.

Территория новых площадок ограничена решеткой, в конструкции есть дверцы и крыша Сейчас в Краснодаре установлены 368 новых контейнерных площадок, к середине декабря их должно быть 538. Площадки появляются вместо старых контейнеров на магистральных улицах, между многоэтажками и в частном секторе.

По словам жителей, проблема заключается в том, что площадки в центре города развернуты к проезжей части, а не к пешеходной. В результате приходится выходить на дорогу, чтобы выбросить мусор. Первышов поручил доработать конструкции, сделать дополнительные проемы с задней стороны площадки и обустроить подходы к ним, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что действующий тариф не предусматривает вывоз крупногабаритных отходов рядом с контейнерными площадками и бросового мусора. В тарифе вывоз только того, что находится в контейнерах. То есть когда горожане бросают мусор мимо контейнера или складируют рядом, за его уборку придется платить муниципалитету.

В конце октября Юга.ру писали о том, что жителям поселка Индустриального под Краснодаром приходится жить около свалки со строительным мусором и отходами от ассенизаторов.