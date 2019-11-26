В Краснодаре продолжают ставить новые закрытые площадки для мусора. Те, что уже есть, переделают

Краснодарский край

Распечатать

В столице Кубани до конца 2019 года планируют установить 170 контейнерных площадок нового типа. Те, что уже поставили, по просьбе жителей переделают

Территория новых площадок ограничена решеткой, в конструкции есть дверцы и крыша Сейчас в Краснодаре установлены 368 новых контейнерных площадок, к середине декабря их должно быть 538. Площадки появляются вместо старых контейнеров на магистральных улицах, между многоэтажками и в частном секторе.

«Сейчас от жителей поступают замечания, что некоторые площадки размещены небезопасно, пользоваться ими неудобно. Эти замечания более чем справедливы. Их нужно устранить», — заключил мэр города Евгений Первышов.

Читайте также:

По словам жителей, проблема заключается в том, что площадки в центре города развернуты к проезжей части, а не к пешеходной. В результате приходится выходить на дорогу, чтобы выбросить мусор. Первышов поручил доработать конструкции, сделать дополнительные проемы с задней стороны площадки и обустроить подходы к ним, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что действующий тариф не предусматривает вывоз крупногабаритных отходов рядом с контейнерными площадками и бросового мусора. В тарифе вывоз только того, что находится в контейнерах. То есть когда горожане бросают мусор мимо контейнера или складируют рядом, за его уборку придется платить муниципалитету.

В конце октября Юга.ру писали о том, что жителям поселка Индустриального под Краснодаром приходится жить около свалки со строительным мусором и отходами от ассенизаторов.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Мусор ТБО

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Курорт Красная Поляна» устроил «Черную пятницу» со скидками на проживание и ски-пассы
Краснодар занял второе место в рейтинге городов-миллиоников по обеспеченности машинами
СК возбудил дело о доведении до самоубийства после суицида девушки-следователя МВД в Сочи
Власти Сочи пообещали к 2021 году «свести к нулю» число обманутых дольщиков
Двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты в Крыму
Путин отменил ежемесячную выплату в 50 рублей по уходу за ребенком

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале