Жителям Краснодара предложили прислать фотографии и пожелания о ходе уборки контейнерных площадок

Администрация Краснодара планирует отслеживать в режиме онлайн ход уборки контейнерных площадок, на которых скопился мусор

Всего должны очистить 1,8 тыс. контейнерных площадок, переполненных мусором. Работы проводит региональный оператор «Мусороуборочная компания». Планируется, что будут задействованы более 30 машин, среди них 6 грейдеров и 3 самосвала.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил завершить уборку в течение двух недель. По его мнению, для контроля за работами необходимо задействовать городские службы и власти внутригородских округов.

Отчет о выполненной работе собираются размещать в специальном разделе на официальном интернет-портале администрации города. Жители там же смогут сообщить о захламленной территории рядом с контейнерными площадками. Департамент городского хозяйства и ТЭК определит, в какие сроки смогут навести порядок по каждому адресу. Также специалисты будут публиковать отчет о выполнении заявок, сообщили 16 января в пресс-службе администрации Краснодара.

Смотрите фоторепортаж: Мусорный коллапс в Краснодаре