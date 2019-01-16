Жителям Краснодара предложили прислать фотографии и пожелания о ходе уборки контейнерных площадок
Администрация Краснодара планирует отслеживать в режиме онлайн ход уборки контейнерных площадок, на которых скопился мусор
Всего должны очистить 1,8 тыс. контейнерных площадок, переполненных мусором. Работы проводит региональный оператор «Мусороуборочная компания». Планируется, что будут задействованы более 30 машин, среди них 6 грейдеров и 3 самосвала.
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил завершить уборку в течение двух недель. По его мнению, для контроля за работами необходимо задействовать городские службы и власти внутригородских округов.
Отчет о выполненной работе собираются размещать в специальном разделе на официальном интернет-портале администрации города. Жители там же смогут сообщить о захламленной территории рядом с контейнерными площадками.
Департамент городского хозяйства и ТЭК определит, в какие сроки смогут навести порядок по каждому адресу. Также специалисты будут публиковать отчет о выполнении заявок, сообщили 16 января в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как писали Юга.ру, в январе мэрии Краснодара вернули полномочия по содержанию контейнерных площадок. Ранее администрация города выделила из бюджета 50 млн рублей на уборку площадок.
Напомним, в ноябре 2016 года правительство РФ утвердило новые правила сбора твердых коммунальных отходов, согласно которым действия с мусором должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями. С 1 марта 2017 года в Краснодаре и Динском районе отходы стала собирать «Мусороуборочная компания». Она подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет.
В начале апреля 2017 года с улиц Краснодара начали массово пропадать мусорные контейнеры. Вследствие этого произошел мусорный коллапс. Мэрия Краснодара переговорила с представителями «Мусороуборочной компании», после этого контейнеры вернули. Тогда Первышов заявил, что проблема возникла из-за нехватки денег.
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