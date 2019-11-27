В России сделают публичными данные о перемещении мусора из одного региона в другой
Минприроды РФ впервые сделает информацию о перемещениях мусора официальной и публичной
Порядок разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами регламентирует проект постановления правительства, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Госкомпания «Российский экологический оператор» должна до 31 марта 2020 года разработать проект содержания федеральной схемы обращения с отходами. Он будет основываться на территориальных схемах регионов и учитывать имеющиеся в каждом субъекте мусорные мощности, потоки отходов и инфраструктуру.
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По новым правилам, будут указаны все источники образования твердых коммунальных отходов, их количество, места накопления мусора, все полигоны, мусоросортировочные станции, заводы по переработке и сжиганию, а также данные об отходах, переданных из одного региона в другой. Кроме того, схема будет содержать сведения о соглашениях между регионами об обращении с отходами, местах нахождения свалок, данные о применяемых технологиях и будущих мощностях.
В документе будут отображены пути отходов от источника образования до конечного полигона или завода и вся цепочка этого процесса. Использовать полигоны, заводы, мусоросортировочные станции и другие объекты, которые не попали в федеральную схему, будет запрещено, сообщил «Коммерсантъ».
Напомним, 14 ноября стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра природных ресурсов и экологии. Новый замминистра станет куратором реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, писал RT.
Как писали Юга.ру, Гринпис выяснил, какой мусор больше всего скапливается на берегу водоемов в городах Черноморского побережья Кубани. 78% отходов оказались пластиком.
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