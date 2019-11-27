В России сделают публичными данные о перемещении мусора из одного региона в другой

Госкомпания «Российский экологический оператор» должна до 31 марта 2020 года разработать проект содержания федеральной схемы обращения с отходами. Он будет основываться на территориальных схемах регионов и учитывать имеющиеся в каждом субъекте мусорные мощности, потоки отходов и инфраструктуру.

По новым правилам, будут указаны все источники образования твердых коммунальных отходов, их количество, места накопления мусора, все полигоны, мусоросортировочные станции, заводы по переработке и сжиганию, а также данные об отходах, переданных из одного региона в другой. Кроме того, схема будет содержать сведения о соглашениях между регионами об обращении с отходами, местах нахождения свалок, данные о применяемых технологиях и будущих мощностях.

В документе будут отображены пути отходов от источника образования до конечного полигона или завода и вся цепочка этого процесса. Использовать полигоны, заводы, мусоросортировочные станции и другие объекты, которые не попали в федеральную схему, будет запрещено, сообщил «Коммерсантъ».