Каждый второй не понимает: ОНФ направил Путину доклад о проблемах «мусорной реформы»

Общероссийский народный фронт 2 марта направил президенту России доклад о ходе мусорной реформы

С 1 января в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов федерации. Кроме того, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) стала отдельной строкой в квитанциях.

«Из 4 тыс. звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути "мусорной реформы" — в чем она заключается и за что теперь в платежках возникает новая цена. Люди интересуются, почему во дворах не появились емкости для раздельного сбора мусора, а также задают вопросы о своевременности вывоза коммунальных отходов», — приводятся на сайте ОНФ слова руководителя исполкома общественной организации Михаила Развозжаева. Утверждается, что для подготовки доклада эксперты ОНФ анализировали региональные программы обращения с ТКО, конкурсную документацию по отбору региональных операторов, поступивших людям платежных квитанций за январь, а также совершили рейды в 32 регионах.