Каждый второй не понимает: ОНФ направил Путину доклад о проблемах «мусорной реформы»
Общероссийский народный фронт 2 марта направил президенту России доклад о ходе мусорной реформы
С 1 января в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов федерации. Кроме того, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) стала отдельной строкой в квитанциях.
Интервью с экологом:
«Из 4 тыс. звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути "мусорной реформы" — в чем она заключается и за что теперь в платежках возникает новая цена. Люди интересуются, почему во дворах не появились емкости для раздельного сбора мусора, а также задают вопросы о своевременности вывоза коммунальных отходов», — приводятся на сайте ОНФ слова руководителя исполкома общественной организации Михаила Развозжаева.
Утверждается, что для подготовки доклада эксперты ОНФ анализировали региональные программы обращения с ТКО, конкурсную документацию по отбору региональных операторов, поступивших людям платежных квитанций за январь, а также совершили рейды в 32 регионах.
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Люди, звонившие на горячую линию ОНФ, спрашивали, куда же теперь везется мусор в их регионах — они полагают, что на те же переполненные свалки, что и прежде, без какой бы то ни было предварительной сортировки. Зачастую, признался Развозжаев, эта информация подтверждалась региональными активистами.
После анализа тарифов 142 региональных операторов по ТКО представители ОНФ обнаружили, что не везде стоимость услуги уменьшилась при появлении отдельного тарифа — в ряде случаев произошло задвоение оплаты.
Полностью доклад планируют обнародовать 5 марта.
Ранее мусорную реформу подверг критике глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что она непонятна даже ему и настроена на «активного пользователя с двумя высшими образованиями».
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