В Краснодаре назначили нового прокурора Карасунского округа
В Краснодаре прокурором Карасунского округа 4 декабря стал Олег Апанасевич
Старшего советника юстиции Олега Апанасевича назначили прокурором Карасунского административного округа Краснодара приказом генерального прокурора России Юрия Чайки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Олег Апанасевич
Апанасевич родился в 1977 году. В 2000-м окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «Юриспруденция». С июня того же года начал служить в прокуратуре в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Лазаревского района Сочи, старшего помощника прокурора Хостинского района Сочи, заместителя прокурора Усть-Лабинского района. В 2009 году стал прокурором Брюховецкого района.
В 2010 году Апанасевича перевели в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России по Москве. В феврале 2014 года вернулся на Кубань и занял должность заместителя прокурора Центрального округа Краснодара. С апреля 2019 года работал начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью в аппаратах главных управлений внутренних дел, МЧС, ФССП по Краснодарскому краю управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском, Северском, Успенском, Приморско-Ахтарском и Павловском районах. Кроме того, в августе межрайонным прокурором Туапсинского района стал Александр Гаврилов, а Тихорецкого — Александр Козяйчев.
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