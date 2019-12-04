В Краснодаре назначили нового прокурора Карасунского округа

Старшего советника юстиции Олега Апанасевича назначили прокурором Карасунского административного округа Краснодара приказом генерального прокурора России Юрия Чайки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Олег Апанасевич

Апанасевич родился в 1977 году. В 2000-м окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «Юриспруденция». С июня того же года начал служить в прокуратуре в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Лазаревского района Сочи, старшего помощника прокурора Хостинского района Сочи, заместителя прокурора Усть-Лабинского района. В 2009 году стал прокурором Брюховецкого района.

В 2010 году Апанасевича перевели в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России по Москве. В феврале 2014 года вернулся на Кубань и занял должность заместителя прокурора Центрального округа Краснодара. С апреля 2019 года работал начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью в аппаратах главных управлений внутренних дел, МЧС, ФССП по Краснодарскому краю управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Краснодарского края.