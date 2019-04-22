Новым прокурором Кавказского района стал Сергей Котиков

Приказ о новом назначении старшего советника юстиции Сергея Котикова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Сергей Котиков

Котиков в 2003 году окончил Институт экономики и права Москвы по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры Краснодарского края работает с декабря 1999 года в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Успенского района, заместителя прокурора Кавказского района, прокурора Тбилисского района. С 10 июня 2015 года был прокурором Щербиновского района.