Новым прокурором Кавказского района стал Сергей Котиков

Краснодарский край

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В Кавказском районе 22 апреля назначили нового прокурора

Приказ о новом назначении старшего советника юстиции Сергея Котикова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Сергей Котиков

Котиков в 2003 году окончил Институт экономики и права Москвы по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры Краснодарского края работает с декабря 1999 года в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Успенского района, заместителя прокурора Кавказского района, прокурора Тбилисского района. С 10 июня 2015 года был прокурором Щербиновского района.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском и Кущевском районах.

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