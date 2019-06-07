Новым прокурором Северского района стал Максим Жук

Им стал старший советник юстиции Максим Жук. Его назначили приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Максим Жук

Жук в 1998 году окончил юридический факультет КубГУ. В органах прокуратуры края работает с мая того же года в должностях: следователя прокуратуры Адлерского района Сочи, старшего следователя, прокурора-криминалиста отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры края, заместителя Краснодарского транспортного прокурора, Кавказского транспортного прокурора, прокурора Калининского района, прокурора Центрального округа Краснодара. С мая 2014 года находился в должности Тихорецкого межрайонного прокурора.