Новым прокурором Северского района стал Максим Жук

Краснодарский край

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В Северском районе 6 июня назначили нового прокурора

Им стал старший советник юстиции Максим Жук. Его назначили приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Максим Жук

Жук в 1998 году окончил юридический факультет КубГУ. В органах прокуратуры края работает с мая того же года в должностях: следователя прокуратуры Адлерского района Сочи, старшего следователя, прокурора-криминалиста отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры края, заместителя Краснодарского транспортного прокурора, Кавказского транспортного прокурора, прокурора Калининского района, прокурора Центрального округа Краснодара. С мая 2014 года находился в должности Тихорецкого межрайонного прокурора.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском и Кавказском районах.

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