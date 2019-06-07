Новым прокурором Северского района стал Максим Жук
В Северском районе 6 июня назначили нового прокурора
Им стал старший советник юстиции Максим Жук. Его назначили приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Максим Жук
Жук в 1998 году окончил юридический факультет КубГУ. В органах прокуратуры края работает с мая того же года в должностях: следователя прокуратуры Адлерского района Сочи, старшего следователя, прокурора-криминалиста отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры края, заместителя Краснодарского транспортного прокурора, Кавказского транспортного прокурора, прокурора Калининского района, прокурора Центрального округа Краснодара. С мая 2014 года находился в должности Тихорецкого межрайонного прокурора.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском и Кавказском районах.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.