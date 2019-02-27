В Красноармейском районе назначили нового прокурора

Новым прокурором Красноармейского района в феврале стал Евгений Норец

Кто такой Евгений Норец

Норец в 2002 году окончил КубГАУ по специальности «юриспруденция». В прокуратуре Краснодарского края работает с сентября 2002 года в должностях помощника, старшего помощника прокурора Приморско-Ахтарского района. В апреле 2009 года стал заместителем прокурора Брюховецкого района.