В Красноармейском районе назначили нового прокурора
Новым прокурором Красноармейского района в феврале стал Евгений Норец
Евгений Норец назначен приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Евгений Норец
Норец в 2002 году окончил КубГАУ по специальности «юриспруденция». В прокуратуре Краснодарского края работает с сентября 2002 года в должностях помощника, старшего помощника прокурора Приморско-Ахтарского района. В апреле 2009 года стал заместителем прокурора Брюховецкого района.
Как сообщали Юга.ру, с середины 2018 года на Кубани назначили новых прокуроров Краснодара, Новороссийска, Анапы, Апшеронского, Выселковского и Темрюкского районов.
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