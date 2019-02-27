В Красноармейском районе назначили нового прокурора

Краснодарский край

Распечатать

Новым прокурором Красноармейского района в феврале стал Евгений Норец

Евгений Норец назначен приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Евгений Норец

Норец в 2002 году окончил КубГАУ по специальности «юриспруденция». В прокуратуре Краснодарского края работает с сентября 2002 года в должностях помощника, старшего помощника прокурора Приморско-Ахтарского района. В апреле 2009 года стал заместителем прокурора Брюховецкого района.

Как сообщали Юга.ру, с середины 2018 года на Кубани назначили новых прокуроров Краснодара, Новороссийска, Анапы, Апшеронского, Выселковского и Темрюкского районов. 

Кадровые перестановки Красноармейский район Прокуратура
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Машина скорой помощи с младенцем перевернулась после ДТП в Краснодаре
В Дагестане на прокурора завели дело за вымогательство у чиновников от 5 до 10 млн рублей
В Краснодаре ребенок попал под машину на улице Восточно-Кругликовской
Жителям Адыгеи предложили выбирать старших по селу. Они будут работать бесплатно
В Сочи из-за непогоды раньше срока сняли ограничения движения на Театральной площади
В Горячем Ключе директор школы фиктивно устроила на работу знакомую и 3 года получала за нее зарплату

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале