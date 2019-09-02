Новым прокурором Приморско-Ахтарского района стал зампрокурора Центрального района Сочи
Прокурором Приморско-Ахтарского района Кубани назначен младший советник юстиции Вадим Кузнецов
Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Ранее Кузнецов работал заместителем прокурора Центрального района Сочи. А районную прокуратуру с 2015 года возглавлял младший советник юстиции Алексей Рыжков.
Кроме того, Чайка подписал указ о назначении зампрокурора Краснодарского края. Им стал старший советник юстиции Роман Орлов, до этого работавший в должности Краснодарского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.
Кто такой Вадим Кузнецов?
В 2010 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», в 2003 году — по специальности «дошкольная педагогика и психология».
В органах прокуратуры Краснодарского края работает с августа 2010 года. Занимал должности помощника прокурора Карасунского округа Краснодара, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства краевой прокуратуры, заместителя прокурора Центрального района Сочи.
Читайте также
Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.