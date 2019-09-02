Новым прокурором Приморско-Ахтарского района стал зампрокурора Центрального района Сочи

Краснодарский край

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Прокурором Приморско-Ахтарского района Кубани назначен младший советник юстиции Вадим Кузнецов

Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Ранее Кузнецов работал заместителем прокурора Центрального района Сочи. А районную прокуратуру с 2015 года возглавлял младший советник юстиции Алексей Рыжков.

Кроме того, Чайка подписал указ о назначении зампрокурора Краснодарского края. Им стал старший советник юстиции Роман Орлов, до этого работавший в должности Краснодарского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.

Кто такой Вадим Кузнецов?

В 2010 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», в 2003 году — по специальности «дошкольная педагогика и психология».

В органах прокуратуры Краснодарского края работает с августа 2010 года. Занимал должности помощника прокурора Карасунского округа Краснодара, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства краевой прокуратуры, заместителя прокурора Центрального района Сочи.

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