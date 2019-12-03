Прокурором Павловского района стал Владимир Парпула
В Павловском районе 3 декабря назначили нового прокурора
Приказ о назначении советника юстиции Владимира Парпулы подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Владимир Парпула
В 2007 году Парпула окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры Краснодарского края служит с декабря того же года в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Абинского района, первого заместителя Туапсинского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Геленджика.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском, Северском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, в августе межрайонным прокурором Туапсинского района стал Александр Гаврилов, а Тихорецкого — Александр Козяйчев.
Читайте также
Артур Каратай о том, как «Краснодар» потерял очки
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.