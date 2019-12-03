Прокурором Павловского района стал Владимир Парпула

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире , Красноармейском , Кущевском , Кавказском , Северском , Успенском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, в августе межрайонным прокурором Туапсинского района стал Александр Гаврилов, а Тихорецкого — Александр Козяйчев.

В 2007 году Парпула окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры Краснодарского края служит с декабря того же года в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Абинского района, первого заместителя Туапсинского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Геленджика.

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