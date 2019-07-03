В Успенском районе назначили нового прокурора

Приказ о назначении советника юстиции Романа Швецова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Роман Швецов

В 2007 году Швецов окончил юридический факультет КубГАУ. С декабря того же года работал в органах прокуратуры в должностях помощника прокурора Армавира, заместителя прокурора Армавира. В августе 2018 года стал и.о. прокурора Армавира после того, как глава ведомства Игорь Стуконог перешел на аналогичную должность в Новороссийске.