В Успенском районе назначили нового прокурора

Краснодарский край

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Новым прокурором Успенского района 3 июля стал Роман Швецов

Приказ о назначении советника юстиции Романа Швецова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Роман Швецов

В 2007 году Швецов окончил юридический факультет КубГАУ. С декабря того же года работал в органах прокуратуры в должностях помощника прокурора Армавира, заместителя прокурора Армавира. В августе 2018 года стал и.о. прокурора Армавира после того, как глава ведомства Игорь Стуконог перешел на аналогичную должность в Новороссийске.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском и Северском районах.

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