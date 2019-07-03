В Успенском районе назначили нового прокурора
Новым прокурором Успенского района 3 июля стал Роман Швецов
Приказ о назначении советника юстиции Романа Швецова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Роман Швецов
В 2007 году Швецов окончил юридический факультет КубГАУ. С декабря того же года работал в органах прокуратуры в должностях помощника прокурора Армавира, заместителя прокурора Армавира. В августе 2018 года стал и.о. прокурора Армавира после того, как глава ведомства Игорь Стуконог перешел на аналогичную должность в Новороссийске.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском и Северском районах.
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