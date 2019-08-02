В Туапсинском районе назначили нового межрайонного прокурора

Приказ о назначении советника юстиции Александра Гаврилова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Александр Гаврилов

В 1999 году он окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы России по специальности «Юриспруденция». С октября того же года по март 2009 года занимал должности руководителей различных структурных подразделений и заместителя руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, начальника главного правового управления губернатора и правительства Иркутской области.

В органах прокуратуры края работает с апреля 2009 года в должности начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края.