В Туапсинском районе назначили нового межрайонного прокурора

Краснодарский край

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Новым межрайонным прокурором Туапсинского района 1 августа стал Александр Гаврилов

Приказ о назначении советника юстиции Александра Гаврилова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Александр Гаврилов

В 1999 году он окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы России по специальности «Юриспруденция». С октября того же года по март 2009 года занимал должности руководителей различных структурных подразделений и заместителя руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, начальника главного правового управления губернатора и правительства Иркутской области.

В органах прокуратуры края работает с апреля 2009 года в должности начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском, Северском и Успенском районах.

Прокуратура Туапсинский район

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