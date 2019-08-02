В Туапсинском районе назначили нового межрайонного прокурора
Новым межрайонным прокурором Туапсинского района 1 августа стал Александр Гаврилов
Приказ о назначении советника юстиции Александра Гаврилова подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Александр Гаврилов
В 1999 году он окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы России по специальности «Юриспруденция». С октября того же года по март 2009 года занимал должности руководителей различных структурных подразделений и заместителя руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, начальника главного правового управления губернатора и правительства Иркутской области.
В органах прокуратуры края работает с апреля 2009 года в должности начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском, Северском и Успенском районах.
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