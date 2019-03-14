В Армавире назначили нового прокурора

Краснодарский край

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Новым руководителем прокуратуры Армавира 14 марта стал Павел Андреев

Старшего советника юстиции Павла Андреева назначили приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Павел Андреев

Павел Андреев родился в 1980 году. В 2003 году окончил юридический факультет КубГУ. С октября 2003 года начал работать в прокуратуре в должностях следователя прокуратуры Курганинского района, старшего помощника прокурора Курганинского района, заместителя прокуроров Армавира и Крыловского района. С 5 сентября 2016 года занимал пост прокурора Каневского района.

Как сообщали Юга.ру, с середины 2018 года на Кубани назначили новых прокуроров Краснодара, Новороссийска, Анапы, Апшеронского, Выселковского, Темрюкского и Красноармейского районов.

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