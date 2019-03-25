Прокурором Кущевского района стал советник юстиции из Ростова

Краснодарский край

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В Кущевском районе 22 марта прокурором стал советник юстиции Владимир Приходченко

Приказ о новом назначении подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Владимир Приходченко

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Владимир Приходченко окончил в 2004 году Ростовский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С сентября 2000-го по октябрь 2007 года он проходил службу в органах внутренних дел РФ. С октября 2007 года Приходченко начал работать в прокуратуре.

В органах прокуратуры в Ростове он занимал должности следователя, старшего следователя, помощника, старшего помощника прокурора, старшего прокурора.

С 24 ноября 2017 года Приходченко был прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе.

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