В Тихорецком районе назначили нового межрайонного прокурора
Новым межрайонным прокурором Тихорецкого района 22 октября стал Александр Козяйчев
Приказ о назначении 34-летнего советника юстиции Александра Козяйчева подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Александр Козяйчев
В 2007 году он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. С того же года он начал работать в органах прокуратуры в должностях: помощника, старшего помощника прокурора Кавказского района, помощника прокурора Кореновского района. В октябре 2015 года его назначили заместителем прокурора Кореновского района.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском, Северском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, в августе межрайонным прокурором Туапсинского района стал Александр Гаврилов.
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