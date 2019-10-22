В Тихорецком районе назначили нового межрайонного прокурора

Краснодарский край

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Новым межрайонным прокурором Тихорецкого района 22 октября стал Александр Козяйчев

Приказ о назначении 34-летнего советника юстиции Александра Козяйчева подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Александр Козяйчев

В 2007 году он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. С того же года он начал работать в органах прокуратуры в должностях: помощника, старшего помощника прокурора Кавказского района, помощника прокурора Кореновского района. В октябре 2015 года его назначили заместителем прокурора Кореновского района.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском, Северском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, в августе межрайонным прокурором Туапсинского района стал Александр Гаврилов.

Прокуратура Тихорецкий район

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