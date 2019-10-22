В Тихорецком районе назначили нового межрайонного прокурора

Приказ о назначении 34-летнего советника юстиции Александра Козяйчева подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Александр Козяйчев

В 2007 году он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. С того же года он начал работать в органах прокуратуры в должностях: помощника, старшего помощника прокурора Кавказского района, помощника прокурора Кореновского района. В октябре 2015 года его назначили заместителем прокурора Кореновского района.