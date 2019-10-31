Детский комплекс и две спортплощадки открыли в станичном сквере под Краснодаром

В станице Старокорсунской под Краснодаром в октябре благоустроили часть «Прохладного» сквера

Работы вели с июля. Всего благоустроили треть парка — это 1 га. Там построили две спортивные площадки, детский игровой комплекс, установили 22 скамейки и 33 светильника, уложили 951 метр плитки на тротуарах, обустроили велодорожки. Одна спортплощадка предназначена для игры в баскетбол и футбол, на другой установили тренажеры. Обе зоны имеют травмобезопасное прорезиненное покрытие.

«Начало, я считаю, достаточно хорошее. В сквере появились полноценные детская и спортивная площадки, причем такие, какие устанавливаем в центре Краснодара. Игровое и спортивное оборудование здесь отличное», — отметил мэр Евгений Первышов. Он добавил, что зеленую зону продолжат приводить в порядок. Там находится мемориал в память о жителях станицы, погибших в годы Великой Отечественной войны. Его отремонтируют к 75-летию Победы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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