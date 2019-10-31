Детский комплекс и две спортплощадки открыли в станичном сквере под Краснодаром
В станице Старокорсунской под Краснодаром в октябре благоустроили часть «Прохладного» сквера
Работы вели с июля. Всего благоустроили треть парка — это 1 га. Там построили две спортивные площадки, детский игровой комплекс, установили 22 скамейки и 33 светильника, уложили 951 метр плитки на тротуарах, обустроили велодорожки. Одна спортплощадка предназначена для игры в баскетбол и футбол, на другой установили тренажеры. Обе зоны имеют травмобезопасное прорезиненное покрытие.
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«Начало, я считаю, достаточно хорошее. В сквере появились полноценные детская и спортивная площадки, причем такие, какие устанавливаем в центре Краснодара. Игровое и спортивное оборудование здесь отличное», — отметил мэр Евгений Первышов.
Он добавил, что зеленую зону продолжат приводить в порядок. Там находится мемориал в память о жителях станицы, погибших в годы Великой Отечественной войны. Его отремонтируют к 75-летию Победы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Юга.ру писали, что три сквера («Майский» в Фестивальном микрорайоне, «Прохладный» в станице Старокорсунской и «Памяти жертв фашизма» на улице Российской) благоустраивают за счет сэкономленных денег городского бюджета.
В этом году в Краснодаре благоустроили четыре сквера и два бульвара. Их выбрали жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли госэкспертизу. Накануне Дня города в Ккраевом центре открыли обновленный Офицерский бульвар, скверы «Садовый», «Фестивальный» и «Пограничников». В конце сентября обновили Гагаринский бульвар, в октябре открыли Студенческий сквер. Работы в этих парках провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
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