В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроят третий сквер
В Краснодаре в Фестивальном микрорайоне собираются благоустроить сквер «Майский» на пересечении улиц Совхозной и Яна Полуяна
Этот сквер станет третьей общественной территорией, которую обустроят в Фестивальном в этом году. Ранее работы по благоустройству начали в сквере «Фестивальном» и на Гагаринском бульваре.
Сквер «Майский» находится внутри жилого массива. Его площадь — около 1 га. Покрытие дорожек и все оборудование сквера устарело и нуждается в обновлении. Планируется, что в сквере уберут старый асфальт. На пешеходных дорожках выложат тротуарную плитку. На детской и спортивной площадках сделают прорезиненное покрытие. В сквере хотят поставить новую беседку, оборудовать воркуат-зону и трек для катания на велосипедах и скейтах.
Директор управления коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Буряк рассказал, что в «Майском» собираются высадить около 20 новых деревьев и 1,5 тыс. кустарников, установить 17 лавочек и 32 светильника. Он уточнил, что сейчас там всего два фонаря. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил организовать полив газона и установить систему видеонаблюдения.
Власти проводят конкурс по выбору подрядчика. Контракт собираются заключить в середине августа. Работы планируется завершить в ноябре. Сквер благоустроят за счет денег городского бюджета, сообщили 25 июня в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в начале июня власти города рассказали, как в 2019 году собираются благоустроить четыре сквера и два бульвара.
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