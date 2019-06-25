В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроят третий сквер

В Краснодаре в Фестивальном микрорайоне собираются благоустроить сквер «Майский» на пересечении улиц Совхозной и Яна Полуяна

Этот сквер станет третьей общественной территорией, которую обустроят в Фестивальном в этом году. Ранее работы по благоустройству начали в сквере «Фестивальном» и на Гагаринском бульваре. Сквер «Майский» находится внутри жилого массива. Его площадь — около 1 га. Покрытие дорожек и все оборудование сквера устарело и нуждается в обновлении. Планируется, что в сквере уберут старый асфальт. На пешеходных дорожках выложат тротуарную плитку. На детской и спортивной площадках сделают прорезиненное покрытие. В сквере хотят поставить новую беседку, оборудовать воркуат-зону и трек для катания на велосипедах и скейтах.

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Директор управления коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Буряк рассказал, что в «Майском» собираются высадить около 20 новых деревьев и 1,5 тыс. кустарников, установить 17 лавочек и 32 светильника. Он уточнил, что сейчас там всего два фонаря. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил организовать полив газона и установить систему видеонаблюдения. Власти проводят конкурс по выбору подрядчика. Контракт собираются заключить в середине августа. Работы планируется завершить в ноябре. Сквер благоустроят за счет денег городского бюджета, сообщили 25 июня в пресс-службе администрации Краснодара.

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