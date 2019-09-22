Сквер «Фестивальный» открыли после реконструкции в Краснодаре

В Краснодаре 21 сентября в День города открыли обновленный сквер «Фестивальный»

Сквер «Фестивальный» находится на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева. Работы по обустройству вели с июня. Планировку сквера сохранили. Его общая площадь составляет 1,7 га. Там оборудовали десять новых площадок, одна из них — с интерактивной иллюминацией.

На территории сделали пешеходные дорожки, установили 60 новых фонарей, 113 скамеек, тренажеры и качели. Кроме того, отремонтировали сети уличного освещения и автоматическую систему полива.

Планируется, что в «Фестивальном» дополнительно высадят более 100 деревьев и 2,6 тыс. кустарников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.