Сквер «Фестивальный» открыли после реконструкции в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 сентября в День города открыли обновленный сквер «Фестивальный»

Сквер «Фестивальный» находится на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева. Работы по обустройству вели с июня. Планировку сквера сохранили. Его общая площадь составляет 1,7 га. Там оборудовали десять новых площадок, одна из них — с интерактивной иллюминацией. 

На территории сделали пешеходные дорожки, установили 60 новых фонарей, 113 скамеек, тренажеры и качели. Кроме того, отремонтировали сети уличного освещения и автоматическую систему полива.

Планируется, что в «Фестивальном» дополнительно высадят более 100 деревьев и 2,6 тыс. кустарников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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Мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал, что в ближайшее время  в Фестивальном микрорайоне после реконструкции откроют Гагаринский бульвар и сквер «Майский».

Накануне Дня города в Краснодаре открыли обновленный Офицерский бульвар, скверы «Садовый» и «Пограничников».

Благоустройство Краснодар

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