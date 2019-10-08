В Пашковском микрорайоне Краснодара обновили сквер «Студенческий»

Сквер расположен в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и Бершанской. На территории в 1,1 га высадили 50 новых деревьев и 4,3 тыс. кустарников, уложили 5,2 тыс. кв. метров рулонного газона с системой автополива, выложили плиткой тротуарные дорожки, установили лавочки и фонари. В сквере появились две детские и три спортивные площадки — с тренажерами и оборудованная для волейбола и баскетбола, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Территорию 8 октября осмотрели представители администрации.

«В сквере создано все необходимое для жителей всех возрастов — и для детей, и для молодежи, и для людей старшего возраста. Один из старейших скверов Краснодара теперь по праву можно назвать одним из самых современных», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.