В Пашковском микрорайоне Краснодара обновили сквер «Студенческий»
В Краснодаре в начале октября завершилось благоустройство одной из старейших зеленых зон Пашковского микрорайона — сквера «Студенческого»
Сквер расположен в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и Бершанской. На территории в 1,1 га высадили 50 новых деревьев и 4,3 тыс. кустарников, уложили 5,2 тыс. кв. метров рулонного газона с системой автополива, выложили плиткой тротуарные дорожки, установили лавочки и фонари. В сквере появились две детские и три спортивные площадки — с тренажерами и оборудованная для волейбола и баскетбола, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Территорию 8 октября осмотрели представители администрации.
«В сквере создано все необходимое для жителей всех возрастов — и для детей, и для молодежи, и для людей старшего возраста. Один из старейших скверов Краснодара теперь по праву можно назвать одним из самых современных», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Студенческий» благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году в рамках проекта в Краснодаре планировали благоустроить шесть зеленых зон: четыре сквера («Фестивальный», «Садовый», «Пограничников» и «Студенческий») и два бульвара («Гагаринский» и «Офицерский»). Кроме того, три сквера («Майский» в Фестивальном мкр, «Прохладный» в Старокорсунской и «Памяти жертв фашизма» на улице Российской) благоустраивают за счет сэкономленных средств городского бюджета.
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