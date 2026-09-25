Ярмарки выходного дня в День города: где в Краснодаре угостят пловом и чаем с медом

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Власти рассказали, где в Краснодаре будут работать праздничные ярмарки выходного дня

Администрация Краснодара сообщила, что в День города в кубанской столице заработают праздничные ярмарки выходного дня. Мероприятия состоятся 26 сентября с 08:00 до 15:00 на нескольких площадках.

На улице Одесской, 48 главным гастрономическим событием станет приготовление под открытым небом узбекского плова. Ароматным блюдом бесплатно угостят всех желающих, а праздничную атмосферу поддержат выступления творческих коллективов.

Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:

На улице Восточно-Кругликовской, 38/5 гостей приглашают приобщиться к душевным чайным традициям. На площадке установят гигантский самовар, из которого горожан будут бесплатно поить горячим чаем с натуральным кубанским медом, сушками и печеньем.

Для эрудитов и знатоков истории на улице Героя Яцкова, 11 подготовили викторину, посвященную образованию Краснодара. Участники смогут проверить свои знания о ключевых этапах развития столицы Кубани.

Ярмарка на улице Бургасской, 31/1 продолжит работать в обычном режиме.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на День города ограничат движение транспорта возле «Олимпа».

Краснодар Кубанская ярмарка Праздники Продукты питания Ярмарки

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Ярмарки выходного дня в День города: где в Краснодаре угостят пловом и чаем с медом

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