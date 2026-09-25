Ярмарки выходного дня в День города: где в Краснодаре угостят пловом и чаем с медом
Власти рассказали, где в Краснодаре будут работать праздничные ярмарки выходного дня
Администрация Краснодара сообщила, что в День города в кубанской столице заработают праздничные ярмарки выходного дня. Мероприятия состоятся 26 сентября с 08:00 до 15:00 на нескольких площадках.
На улице Одесской, 48 главным гастрономическим событием станет приготовление под открытым небом узбекского плова. Ароматным блюдом бесплатно угостят всех желающих, а праздничную атмосферу поддержат выступления творческих коллективов.
Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:
На улице Восточно-Кругликовской, 38/5 гостей приглашают приобщиться к душевным чайным традициям. На площадке установят гигантский самовар, из которого горожан будут бесплатно поить горячим чаем с натуральным кубанским медом, сушками и печеньем.
Для эрудитов и знатоков истории на улице Героя Яцкова, 11 подготовили викторину, посвященную образованию Краснодара. Участники смогут проверить свои знания о ключевых этапах развития столицы Кубани.
Ярмарка на улице Бургасской, 31/1 продолжит работать в обычном режиме.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на День города ограничат движение транспорта возле «Олимпа».