Ярмарки выходного дня в День города: где в Краснодаре угостят пловом и чаем с медом

Власти рассказали, где в Краснодаре будут работать праздничные ярмарки выходного дня

Администрация Краснодара сообщила, что в День города в кубанской столице заработают праздничные ярмарки выходного дня. Мероприятия состоятся 26 сентября с 08:00 до 15:00 на нескольких площадках.