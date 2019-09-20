В Краснодаре на месте гаражей построили сквер

Новый сквер площадью 0,76 га на улице Садовой между Длинной и Пашковской открыл мэр Краснодара Евгений Первышов. Его строили более трех месяцев, теперь на этой территории высадят 190 деревьев и более 2 тыс. кустарников. Помочь в этом могут все желающие на субботнике 28 сентября.

Глава города отметил, что до того, как здесь появилась зеленая зона, на этом месте стояли ржавые гаражи. Всего в новом сквере сделали новые пешеходные дорожки, высадили клумбы и газон с автоматической системой полива, установили 39 лавочек и 37 светильников, оборудовали детскую игровую, волейбольную и баскетбольную площадки.

Во время открытия в сквере прошли мастер-классы для детей, работали тематические площадки, а на спортивной площадке прошел волейбольный турнир, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.