В Краснодаре открыли Офицерский бульвар

Бульвар занимает территорию 0,8 га по улице Офицерской между Рашпилевской и Дзержинского. Работы по обновлению начались 10 июня. Там уложили 2,5 тыс. кв. метров новой тротуарной плитки, установили 34 лавочки, сделали уличное освещение, установили камеры видеонаблюдения. Также на бульваре сохранили существующие зеленые насаждения, а в начале октября планируют высадить еще 87 новых деревьев и 3 тыс. 849 кустарников. Кроме того, по просьбам жителей расположенного рядом частного сектора, там сделали велодорожки.

«Бульвар — первый такой "зеленый подарок". Если раньше тут были запущенные заросли, то теперь — это отличное место для комфортного отдыха и прогулок. Самое важное для нас — оценка сделанного жителями этого района. Поблизости есть образовательные учреждения, и теперь родители смогут ожидать детей с комфортом, в тени деревьев. Да и самим ученикам путь в школу стал явно лучше. К тому же, бульвар всегда будет под контролем — здесь сразу установлены четыре камеры видеонаблюдения», — рассказал глава краевой столицы Евгений Первышов.

Благоустройство сделали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Всего за три года в Краснодаре благоустроят 15 зеленых зон. Две из них — сквер «Садовый» и сквер 80-летия образования Краснодарского края — новые рекреационные территории, сообщили в пресс-службе мэрии города.