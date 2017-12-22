В Краснодаре в 2018 году создадут сквер на улице Садовой

В Краснодаре на улице Садовой в 2018 году появится еще одна зеленая зона

Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По его словам сквер появится рядом с жилыми домами по Садовой, 17 между Длинной и Пашковской на площадке, освободившаяся после сноса гаражей. Также помимо территории на садовой обустроят аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне, «Сквер пограничников» на пересечении Игнатова и Мачуги, сквер «Фестивальный» на пересечении Атарбекова и Тургенева. Аллею обустроят по обе стороны от пуска к реке с бульвара Платанового. В «Сквере пограничников» планируют благоустроить центральную часть сквера, где в 2015 году проведена реконструкция и открыт памятник.

Территории выбирали краснодарцы во время голосования на сайте мэрии. Окончательные итоги отбора общественных и придомовых территорий для комплексного благоустройства в 2018 году будут подведены на заседании муниципальной общественной комиссии 25 декабря.

«Все территории, которые участвовали в голосовании остаются приоритетными. Федеральный проект не завершает работу в 2018-ом. И те зеленые зоны, которые не будут благоустроены в следующем году, перейдут на 2019-й», — написал Вербицкий.

Он отметил, что если средств на приведение в порядок зеленых зон в 2018 будет не меньше или в случае экономии, будет благоустроена еще одна или несколько из зеленых зон, занявших второе место.