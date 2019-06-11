Мэрия Краснодара рассказала, как хочет благоустроить четыре сквера и два бульвара в 2019 году

В Краснодаре в 2019 году планируют благоустроить шесть зеленых зон

Жители краевого центра во время рейтингового голосования в марте 2018 года выбрали для благоустройства скверы — «Садовый», «Студенческий», «Фестивальный» и Пограничников. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу. В пресс-службе администрации Краснодара 11 июня сообщили, что увеличение объемов финансирования на 2019 год позволило добавить еще два бульвара — Офицерский и Гагаринский. Эти территории заняли второе и третье места в рейтинговом голосовании по зеленым зонам, которое проходило в этом году. В мэрии отметили, что такое количество скверов за год в Краснодаре обновят впервые. В сквере «Фестивальный» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева уже начали подготовительные работы. Там благоустроят участок площадью 1,7 га. Директор управления коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Буряк рассказал, что в сквере сохранят сложившуюся планировочную структуру. Проект благоустройства согласовали с жителями округа.

Планируется, что на территории «Фестивального» сделают новые детские и спортивные площадки, отремонтируют уличное освещение и автоматическую систему полива, высадят 104 новых дерева и 2,4 тыс. кустарников. Рабочие установят более 30 качелей и тренажеров, поставят 113 лавочек, 55 новых светильников. На детской и спортивной площадках хотят сделать бесшовное резиновое покрытие. «Если предыдущие проекты были выдержаны больше в классическом стиле, то при планировании работ в "Фестивальном" решили от этого отойти. Для него подготовлен более современный дизайн», — сказал Буряк. По проекту в сквере будут тематические зоны с игровым и спортивным оборудованием для детей в форме сот. Для каждой возрастной группы будет свой сектор. В центре сквера для детей установят подсвеченные динамические панели. Сейчас в «Фестивальном» специалисты начали разбирать плитку и демонтировать существующее оборудование. Полностью завершить работы собираются к концу сентября. В администрации представили проекты всех шести зеленых зон, а также фотографии их нынешнего состояния.

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