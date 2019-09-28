Власти Краснодара показали проект сквера в Молодежном микрорайоне

Краснодарский край

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Жителям краснодарских микрорайонов «Молодежный» и «9-я Тихая» 27 сентября представили проект нового парка

Проект разработали с учетом пожеланий жителей. В частности, одна из главных корректировок коснулась того, что жители выступили против строительства поликлиники на территории будущего парка. Также было решено максимально сохранить природный ландшафт — оставить большую часть парка нетронутой, дикой. 

В парке появится фонтанный комплекс, летний кинотеатр, детская игровая площадка, прогулочная зона и зона для выгула собак, велодорожка, Все малые архитектурные формы планируется изготовить из природных материалов и природных цветов.

Площадь парка — 4,5 га в границах Ейского шоссе, 9-й Тихой и Большой Дорожной. Ранее здесь планировалась жилая и коммерческая застройка. Благоустроить зеленую зону поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по просьбам жителей микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Благоустройство Краснодар Парки

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