Власти Краснодара показали проект сквера в Молодежном микрорайоне

Проект разработали с учетом пожеланий жителей. В частности, одна из главных корректировок коснулась того, что жители выступили против строительства поликлиники на территории будущего парка. Также было решено максимально сохранить природный ландшафт — оставить большую часть парка нетронутой, дикой.

В парке появится фонтанный комплекс, летний кинотеатр, детская игровая площадка, прогулочная зона и зона для выгула собак, велодорожка, Все малые архитектурные формы планируется изготовить из природных материалов и природных цветов.