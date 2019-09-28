Власти Краснодара показали проект сквера в Молодежном микрорайоне
Жителям краснодарских микрорайонов «Молодежный» и «9-я Тихая» 27 сентября представили проект нового парка
Проект разработали с учетом пожеланий жителей. В частности, одна из главных корректировок коснулась того, что жители выступили против строительства поликлиники на территории будущего парка. Также было решено максимально сохранить природный ландшафт — оставить большую часть парка нетронутой, дикой.
В парке появится фонтанный комплекс, летний кинотеатр, детская игровая площадка, прогулочная зона и зона для выгула собак, велодорожка, Все малые архитектурные формы планируется изготовить из природных материалов и природных цветов.
Площадь парка — 4,5 га в границах Ейского шоссе, 9-й Тихой и Большой Дорожной. Ранее здесь планировалась жилая и коммерческая застройка. Благоустроить зеленую зону поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по просьбам жителей микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.