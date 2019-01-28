Мэрия Краснодара рассказала, как и где собирается сделать и улучшить скверы в 2019 году
Дизайн-проекты краснодарских скверов «Фестивальный», «Садовый», «Студенческий» и Пограничников прошли государственную экспертизу
Вице-мэр Евгений Зименко рассказал, что по каждому скверу уже разработали и утвердили дизайн-проект и подготовили проектную документацию. Скверы включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год.
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Конкурс по выбору подрядчика планируется провести в течение месяца. Весной определятся подрядные организации, после этого начнется благоустройство. Ожидается, что основные работы выполнят в теплое время года, а осенью высадят деревья, кустарники и цветы, сообщили 28 января в пресс-службе администрации Краснодара.
Сквер «Садовый» расположится на площади 0,7 га вдоль трамвайных путей на улице Садовой между Пашковской и Длинной. На участке хотят сделать многоуровневое озеленение, сохранить существующие деревья, сформировать газоны и клумбы, построить спортплощадку и сделать дополнительные парковочные места.
Скверы «Фестивальный», Пограничников и «Студенческий» собираются благоустроить, сохранив нынешнюю планировку. На аллеях и пешеходных дорожках сделают новое покрытие. Также в скверах сформируют газоны, обновят и добавят детские качели, установят тренажеры и лавочки, высадят новые деревья, кустарники и цветы.
Как писали Юга.ру, скверы «Студенческий», «Фестивальный», Пограничников и «Садовый» выбирали краснодарцы во время голосования на сайте мэрии в марте 2018 года.
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