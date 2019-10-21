В Тбилисском районе отремонтировали парк площадью 1,2 га
19 октября в станице Ловлинской Тбилисского района отремонтировали парк площадью 1,2 га
В парке, находящемся в центре станицы, установили детскую игровую и спортивную площадки, беседку для отдыха, лавочки. Также в парке высадили 116 деревьев, 40 кустарников, сотни цветов и уложили новую тротуарную плитку.
Ремонты парков в Тбилисском районе:
Открытие посетили заместитель главы Тбилисского района Станислав Гайнюченко и глава Ловлинского поселения Петр Картавец. Станислав Гайнюченко отметил, парк обустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».
На эти цели выделили более 12 млн рублей из федерального, краевого и поселенческого бюджетов.
В 2020 году планируется благоустройство еще трех парков.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2019 года в Тбилисском районном доме культуры открылиНародный историко-краеведческий музей им. Вячеслава Далматова.
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