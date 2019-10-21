В Тбилисском районе отремонтировали парк площадью 1,2 га

Как сообщали Юга.ру, в январе 2019 года в Тбилисском районном доме культуры открыли Народный историко-краеведческий музей им. Вячеслава Далматова.

На эти цели выделили более 12 млн рублей из федерального, краевого и поселенческого бюджетов.

В парке, находящемся в центре станицы, установили детскую игровую и спортивную площадки, беседку для отдыха, лавочки. Также в парке высадили 116 деревьев, 40 кустарников, сотни цветов и уложили новую тротуарную плитку.

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