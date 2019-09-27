В Фестивальном микрорайоне Краснодара после реконструкции открыли бульвар

В Краснодаре 27 сентября открыли обновленный бульвар «Гагаринский» в Фестивальном микрорайоне

Изменения на бульваре «Гагаринском» в цифрах:

В зеленой зоне площадью 2,1 га на улице Гагарина между Воровского и Герцена сделали новые спортивные и детские площадки с бесшовным прорезиненным покрытием, высадили деревья и кустарники, уложили тротуарную плитку, посеяли газон, отремонтировали освещение, заменили лавочки. Также там установили камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Бульвар «Гагаринский» оказался одной из шести зеленых зон, которые собирались благоустроить в 2019 году, по итогам голосования среди жителей Краснодара, проведенного весной 2018 года. Его начали ремонтировать 10 июня.

Напомним, в Фестивальном микрорайоне осенью открыли сквер «Фестивальный». Сейчас специалисты завершают работы по благоустройству «Майского» сквера на пересечении улиц Совхозной и Яна Полуяна.

Как сообщали Юга.ру, накануне Дня города в Краснодаре открыли обновленный Офицерский бульвар, скверы «Садовый» и «Пограничников».