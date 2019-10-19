В Сочи реконструируют парк «Ривьера»

Краснодарский край

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Власти Сочи начали готовиться к предстоящей реконструкции парка «Ривьера», где проведут полную инвентаризацию и создадут новую концепцию развития территории

Уже разработана дорожная карта предстоящей реконструкции, во время которой обещают сохранить историко-культурное наследие парка и его богатый ботанический фонд — 240 видов растений, из которых 50 представляют особую ценность.

Рабочая группа, в которую входят в том числе сотрудники администрации, специалисты парка, Музея истории города Сочи, начнет полную инвентаризацию всех объектов, расположенных почти на 15 гектарах «Ривьеры». После по составленным актам проведут анализ возникновения права собственности на объекты движимого и недвижимого имущества. Итогом работы станет создание единой концепции развития парка, реализация которой начнется в 2020 году, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Парк «Ривьера» был основан купцом Василием Хлудовым в 1898 году. Считается, что Сочи как курорт начинался именно отсюда.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в «Ривьере» в честь прибытия в город кубка чемпионата мира по футболу открыли скульптуру, которая изображает двух черноморских афалин и футбольный мяч.

Благоустройство Парки Сочи

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