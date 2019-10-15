В Краснодаре силовики пришли с обысками к экс-координатору «Открытой России» Яне Антоновой

За что преследуют Яну Антонову? В марте в «Открытой России» (признана в России нежелательной организацией) заявили о ликвидации организации. Но, несмотря на это, бывших участников движения продолжают преследовать. На Антонову в апреле завели уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной). В России это третий случай привлечения к ответственности по этой статье. Первое дело было заведено в январе на активистку «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, второе — в марте, против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова.

В мае Антоновой предъявили обвинение. В июле следствие взяло под арест ее квартиру. Однако жилье, на которое наложили арест, Антонова продала 11 лет назад.

В феврале Антонову оштрафовали на 15 тыс. рублей по административному делу об участии в нежелательной организации. Поводом стала ее публикация в фейсбуке от 26 ноября 2018 года, в которой она поделилась видеороликом о нехватке школ в Краснодаре из группы «Открытая Россия // Краснодарский край». В записи была символика организации, а на странице — ссылка на сайт, который заблокирован в России.