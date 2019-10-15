В Краснодаре силовики пришли с обысками к экс-координатору «Открытой России» Яне Антоновой
К жительнице Краснодара Яне Антоновой, которая стала фигуранткой дела о «нежелательной организации» из-за участия в движении «Открытая Россия», 15 октября пришли с обысками
Адвокат Александр Валявский рассказал порталу Юга.ру, что силовики пришли к Антоновой рано утром.
«Еще нет точной информации. Но обыски, предположительно, из-за дела ФБК», — пояснил он.
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За что преследуют Яну Антонову? В марте в «Открытой России» (признана в России нежелательной организацией) заявили о ликвидации организации. Но, несмотря на это, бывших участников движения продолжают преследовать. На Антонову в апреле завели уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной). В России это третий случай привлечения к ответственности по этой статье. Первое дело было заведено в январе на активистку «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, второе — в марте, против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова.
В мае Антоновой предъявили обвинение. В июле следствие взяло под арест ее квартиру. Однако жилье, на которое наложили арест, Антонова продала 11 лет назад.
В феврале Антонову оштрафовали на 15 тыс. рублей по административному делу об участии в нежелательной организации. Поводом стала ее публикация в фейсбуке от 26 ноября 2018 года, в которой она поделилась видеороликом о нехватке школ в Краснодаре из группы «Открытая Россия // Краснодарский край». В записи была символика организации, а на странице — ссылка на сайт, который заблокирован в России.
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У кого еще проводили обыски по делу ФБК? 12 сентября в более чем в 40 городах России ФСБ устроила обыски у сотрудников региональных штабов Алексея Навального. В Краснодаре силовики пришли домой к родителям журналиста и бывшего активиста «Открытой России» Александру Савельеву. Обыски провели у активиста Виталия Вотановского и координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна. Полиция пришла к родителям замкоординатора краснодарского штаба Навального Дмитрия Свитнева и в дом, который снимают активисты «Эковахты по Северному Кавказу». Кроме того, в тот же день обыски прошли в офисном помещении, которое арендует краснодарский штаб Навального.
Следственные действия проводили по делу об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем). Уголовное дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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