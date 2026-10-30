В Краснодаре мост на «Солнечный остров» отремонтируют за 157 млн рублей
В Краснодаре ищут подрядчика для ремонта моста в парке «Солнечный остров»
29 октября на сайте госзакупок появился конкурс на поиск подрядчика. Администрация Краснодара готова потратить на ремонт моста в парке «Солнечный остров» почти 157 млн рублей.
Источник финансирования — бюджетные и внебюджетные средства. Закончить работы подрядчик должен к ноябрю 2027 года.
К аэропорту Краснодара построят три дороги:
В контракте не сказано, может ли исполнитель полностью перекрыть на время ремонта мост, по которому регулярно ездит транспорт. Зато в документе прописаны гарантийные сроки на ремонт. Дольше всего должны прослужить дорожные знаки — 10 лет. Покрытие рассчитано на 6 лет, тротуар — всего на 3 года.
Заявки на конкурс принимают до 16 ноября. Предусмотрен аванс в размере 30% от указанной суммы.
Как писали Юга.ру, 18 октября в Краснодаре открыли дорогу к аэропорту, но с ограничениями.