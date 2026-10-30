В Краснодаре мост на «Солнечный остров» отремонтируют за 157 млн рублей

29 октября на сайте госзакупок появился конкурс на поиск подрядчика. Администрация Краснодара готова потратить на ремонт моста в парке «Солнечный остров» почти 157 млн рублей.

В контракте не сказано, может ли исполнитель полностью перекрыть на время ремонта мост, по которому регулярно ездит транспорт. Зато в документе прописаны гарантийные сроки на ремонт. Дольше всего должны прослужить дорожные знаки — 10 лет. Покрытие рассчитано на 6 лет, тротуар — всего на 3 года.

Заявки на конкурс принимают до 16 ноября. Предусмотрен аванс в размере 30% от указанной суммы.