В Краснодаре мост на «Солнечный остров» отремонтируют за 157 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре ищут подрядчика для ремонта моста в парке «Солнечный остров»

29 октября на сайте госзакупок появился конкурс на поиск подрядчика. Администрация Краснодара готова потратить на ремонт моста в парке «Солнечный остров» почти 157 млн рублей.

Источник финансирования — бюджетные и внебюджетные средства. Закончить работы подрядчик должен к ноябрю 2027 года.

К аэропорту Краснодара построят три дороги:

В контракте не сказано, может ли исполнитель полностью перекрыть на время ремонта мост, по которому регулярно ездит транспорт. Зато в документе прописаны гарантийные сроки на ремонт. Дольше всего должны прослужить дорожные знаки — 10 лет. Покрытие рассчитано на 6 лет, тротуар — всего на 3 года.

Заявки на конкурс принимают до 16 ноября. Предусмотрен аванс в размере 30% от указанной суммы.

Как писали Юга.ру, 18 октября в Краснодаре открыли дорогу к аэропорту, но с ограничениями.

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В Краснодаре мост на «Солнечный остров» отремонтируют за 157 млн рублей
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