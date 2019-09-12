Стало известно о новых обысках у активистов в Краснодаре

В Краснодаре 12 сентября прошли обыски у активистов еще по нескольким адресам

Утром 12 сентября стало известно об обысках у активистов региональных штабов Алексея Навального. Их проводят более чем в 30 городах. В Краснодаре полиция пришла к родителям журналиста и бывшего активиста «Открытой России» (впоследствии признанной в России нежелательной и закрытой организацией) Александру Савельеву. Также обыски проходили у активиста Виталия Вотановского и координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна. Следственные действия проводят по делу об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем). Уголовное дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Позже стало известно о новых обысках. Так, на сайте «Протокол Савельева» сообщается, что обыск проходит и у родителей заместителя координатора краснодарского штаба Навального Дмитрия Свитнева. Полиция также пришла в дом, который снимают активисты «Эковахты по Северному Кавказу». Об этом порталу Юга.ру рассказал замкоординатора организации Дмитрий Шевченко. По его словам, пока неизвестно, с какой целью пришла полиция.

Координатор инициативной группы «Мониторинг» (организация проводит мониторинг задержаний на митингах) Алексей Мандригеля рассказал порталу Юга.ру, что его искал ОМОН по пяти адресам. Они приходили с обысками к двум его родственницам и двум знакомым в Ростове. По словам Мандригели, еще у одной его знакомой в Краснодаре ОМОН выломал дверь. Активист уточнил, что обыски проводили по делу ФБК. Он добавил, что его нашли, но не задержали. К нему приходили люди в гражданской одежде.