Краснодарке Яне Антоновой предъявили обвинение по уголовной статье из-за «Открытой России»

Яне Антоновой, участвовавшей в движении «Открытая Россия», 21 мая предъявили обвинение

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. Обвинение предъявили по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной). «Дело в скором времени будет передано в суд. Никаких преступлений я не совершала. Статью 284.1 УК РФ считаю не соответствующей Конституции. Прошу этот или следующий состав ГД РФ ее декриминализовать», — написала Антонова.

Адвокат Александр Валявский подтвердил порталу Юга.ру, что обвинение предъявили накануне вечером. «Сейчас будем знакомиться с материалами дела. После этого его передадут в суд», — сказал юрист.

Как сообщали Юга.ру, в апреле на Антонову завели уголовное дело по 284.1. Это третье дело в России по этой статье; первое было заведено в январе на активистку «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, второе — в марте, против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова. В марте в «Открытой России» заявили о ликвидации организации. Однако несмотря на это, бывших участников движения продолжают преследовать.