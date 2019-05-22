Краснодарке Яне Антоновой предъявили обвинение по уголовной статье из-за «Открытой России»
Яне Антоновой, участвовавшей в движении «Открытая Россия», 21 мая предъявили обвинение
Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. Обвинение предъявили по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной).
«Дело в скором времени будет передано в суд. Никаких преступлений я не совершала. Статью 284.1 УК РФ считаю не соответствующей Конституции. Прошу этот или следующий состав ГД РФ ее декриминализовать», — написала Антонова.
Адвокат Александр Валявский подтвердил порталу Юга.ру, что обвинение предъявили накануне вечером.
«Сейчас будем знакомиться с материалами дела. После этого его передадут в суд», — сказал юрист.
Как сообщали Юга.ру, в апреле на Антонову завели уголовное дело по 284.1. Это третье дело в России по этой статье; первое было заведено в январе на активистку «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, второе — в марте, против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова.
В марте в «Открытой России» заявили о ликвидации организации. Однако несмотря на это, бывших участников движения продолжают преследовать.
Напомним, в феврале Яну Антонову оштрафовали на 15 тыс. рублей по административному делу об участии в нежелательной организации. Поводом стал ее пост в фейсбуке от 26 ноября 2018 года, в котором она поделилась видеороликом о нехватке школ в Краснодаре из группы «Открытая Россия // Краснодарский край». В записи была символика «Открытой России», а на странице была ссылка на сайт организации, который заблокирован в РФ.
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