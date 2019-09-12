В краснодарский штаб Навального пришли с обысками

Что произошло? Утром стало известно, что более чем в 40 городах России ФСБ устроила обыски у сотрудников региональных штабов Алексея Навального. В Краснодаре полиция пришла домой к родителям журналиста и бывшего активиста «Открытой России» (признана в России нежелательной и закрытой организацией) Александру Савельеву. Также обыски провели у активиста Виталия Вотановского и координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна.

Днем в телеграм-канале «Протокол Савельева» сообщили, что обыски прошли в офисном помещении, которое арендует краснодарский штаб Навального. В это время там находились Размик Симонян и адвокат Алексей Аванесян.

Кроме того, силовики пришли к родителям замкоординатора краснодарского штаба Навального Дмитрия Свитнева и в дом, который снимают активисты «Эковахты по Северному Кавказу». Также обыскали и родственников координатора инициативной группы «Мониторинг» (организация следит за задержаниями на митингах) Алексея Мандригели, которого ОМОН искал по пяти адресам.

Почему силовики проводят обыски? Следственные действия проводят по делу об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем). Уголовное дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В группе «Команда Навального» в «ВКонтакте» подчеркнули, что штабы Навального — это структура, не относящаяся к ФБК, у которого нет ни одного регионального офиса.

Что теперь грозит сторонникам Навального? Пока непонятно, однако на счета замкоординатора краснодарского штаба Свитнева и активиста Мандригели наложили арест на 75 млн рублей.

Пресс-секретарь Алексея Навального и ФБК Кира Ярмыш сообщила в своем твиттере, что счета блокируют у сотрудников штабов по всей России.

«Блокируют личные счета у сотрудников наших штабов. Уже известно о блокировке в Краснодаре, Ставрополе, Омске, Тамбове и Санкт-Петербурге. Все как обычно: на всех счетах — 75 млн», — написала пресс-секретарь.

Телеграм-канал «Протокол Савельева» сообщил, что арест также наложили сразу на несколько счетов Александра Савельева на сумму около 375 млн рублей.