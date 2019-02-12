Координатора «Открытой России» в Краснодаре оштрафовали за видео о нехватке школ

Координатора краснодарского отделения движения «Открытая Россия» Яну Антонову 11 февраля оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации

«Будем опротестовывать. И подписи под обращением к президенту с той же просьбой — построить десять школ за счет средств федерального бюджета — обязательно соберем», — сказала она.

Как сообщали Юга.ру, в январе на Антонову завели административное дело. Поводом стал ее пост в фейсбуке от 26 ноября 2018 года, в котором она поделилась видеороликом из группы «Открытая Россия // Краснодарский край». На записи рассказывается о нехватке школ в Краснодаре, в связи с чем участники «Открытой России» направили в Госдуму более 400 писем с требованием помочь в решении проблемы из федерального центра.

Из постановления следует, что претензия правоохранителей заключается в том, что в видео содержится символика «Открытой России», а на странице «Открытая Россия // Краснодарский край» имеется ссылка на ресурс openrussia.org, который заблокирован в РФ по решению органов госвласти, так как в 2017 году Генпрокуратура признала организацию нежелательной. В ведомстве тогда подчеркивали, что решение касается только британской организации «Открытая Россия» и на работе общественно-сетевого движения организации в России не отразится.