Следствие арестовало квартиру по делу краснодарки Яны Антоновой. Она говорит, что это не ее квартира

Следствие в июле взяло под арест квартиру жительницы Краснодара Яны Антоновой, которая стала фигуранткой дела о «нежелательной организации» из-за участия в движении «Открытая Россия»

Эту информацию подтвердил порталу Юга.ру адвокат Александр Валявский. По его словам, жилье, на которое наложили арест, Антонова продала 11 лет назад. Таким образом, сейчас арестована недвижимость постороннего человека.

Как сообщил проект «Правозащита Открытки», об аресте квартиры стало известно, когда адвокаты изучали материалы дела. Антонову об аресте недвижимости не уведомляли. Предполагается, что такую меру приняли, чтобы обеспечить уплату возможного штрафа, предусмотренного по ст. 284.1 УК РФ.

Как сообщали Юга.ру, на Антонову в апреле завели уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ. В России это третий случай привлечения к ответственности по этой статье. Первое дело было заведено в январе на активистку «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, второе — в марте, против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова.

В марте в «Открытой России» заявили о ликвидации организации. Но, несмотря на это, бывших участников движения продолжают преследовать.

В феврале Антонову оштрафовали на 15 тыс. рублей по административному делу об участии в нежелательной организации. Поводом стала ее публикация в фейсбуке от 26 ноября 2018 года, в которой женщина поделилась видеороликом о нехватке школ в Краснодаре из группы «Открытая Россия // Краснодарский край». В записи была символика организации, а на странице — ссылка на сайт организации, который заблокирован в РФ.