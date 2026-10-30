Дагестан запретит продажу вейпов на 5 лет

С марта 2027 года в Дагестане не будут продавать вейпы

Запрет касается розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения хотят ввести с марта 2027 года и оставить в силе до 1 марта 2032-го. Действовать они будут на всей территории республики.

Помимо вейпов, документ вводит дополнительные запреты на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в отдельных общественных местах и помещениях. В частности, розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции запретят в помещениях организаций отдыха детей и соцобслуживания, на пляжах, а также на мероприятиях с участием подростков и молодежи.

Разработчики считают, что мера поможет сократить потребление табака и защитить жителей от воздействия дыма. По данным парламента, похожие законы уже приняли в 16 регионах страны, еще в 24 субъектах готовят аналогичные инициативы.