Дагестан запретит продажу вейпов на 5 лет

Дагестан

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  • © Фото Kristaps Solims, unsplash.com
    © Фото Kristaps Solims, unsplash.com

С марта 2027 года в Дагестане не будут продавать вейпы

30 октября Народное собрание Дагестана приняло в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов. Инициатором выступил спикер парламента Заур Аскендеров.

Запрет касается розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения хотят ввести с марта 2027 года и оставить в силе до 1 марта 2032-го. Действовать они будут на всей территории республики.

Курение под запретом:

Помимо вейпов, документ вводит дополнительные запреты на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в отдельных общественных местах и помещениях. В частности, розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции запретят в помещениях организаций отдыха детей и соцобслуживания, на пляжах, а также на мероприятиях с участием подростков и молодежи.

Разработчики считают, что мера поможет сократить потребление табака и защитить жителей от воздействия дыма. По данным парламента, похожие законы уже приняли в 16 регионах страны, еще в 24 субъектах готовят аналогичные инициативы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре каждый пятый курильщик предпочитает электронные сигареты обычным.

Дагестан Закон Законопроекты Здоровье

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