В Краснодаре пришли с обысками к активистам штаба Навального. Обыски проходят по всей России

Информация об обысках появилась утром в телеграм-канале «Протокол Савельева». Сообщалось, что полиция пришла домой к родителям журналиста и бывшего активиста «Открытой России» (впоследствии признанной в России нежелательной и закрытой организацией) Александру Савельеву. Также обыски проходят у активиста Виталия Вотановского и координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна.

Порталу Юга.ру не удалось связаться с активистами. Известно, что обыски проходят прямо сейчас. Полиция оформляет документы.