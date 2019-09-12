В Краснодаре пришли с обысками к активистам штаба Навального. Обыски проходят по всей России
В Краснодаре утром 12 сентября проходят обыски у активистов регионального штаба Навального
Информация об обысках появилась утром в телеграм-канале «Протокол Савельева». Сообщалось, что полиция пришла домой к родителям журналиста и бывшего активиста «Открытой России» (впоследствии признанной в России нежелательной и закрытой организацией) Александру Савельеву. Также обыски проходят у активиста Виталия Вотановского и координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна.
Порталу Юга.ру не удалось связаться с активистами. Известно, что обыски проходят прямо сейчас. Полиция оформляет документы.
«Медиазона» пишет, что к 8:00 обыски проводили минимум в 31 городе: Красноярске, Казани, Иваново, Нижнем Новгороде, Кургане, Саратове, Воронеже, Мурманске, Омске, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Оренбурге, Челябинске, Кемерове, Липецке, Балаково, Краснодаре, Чебоксарах, Хабаровске, Перми, Белгороде, Ростове-на-Дону, Пензе, Тамбове, Иркутске, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ижевске.
По информации «Медиазоны», следственные действия проходят по делу об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем). Уголовное дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на Следственный комитет России сообщает, что первоначально в деле фигурировал 1 млрд рублей, однако затем сумма снизилась до 75 млн рублей. Деньги, по данным следствия, вносили на счета ФБК через банкоматы в Москве.
Как сообщали Юга.ру, 9 апреля по уголовному делу против краснодарского координатора «Открытой России» Яны Антоновой провели обыск в доме, где ночевал Александр Савельев. Его считали свидетелем по этому делу.
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