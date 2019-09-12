На счет замкоординатора краснодарского штаба Навального наложили арест на 75 млн рублей

Утром 12 сентября стало известно об обысках у активистов региональных штабов Алексея Навального. Их проводят более чем в 40 городах России. В Краснодаре полиция пришла к родителям журналиста и бывшего активиста «Открытой России» (впоследствии признанной в России нежелательной и закрытой организацией) Александра Савельева. Также обыски проходили у волонтера Виталия Вотановского, координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна, родителей замкоординатора штаба Дмитрия Свитнева. Полиция также пришла в дом, который снимают активисты «Эковахты по Северному Кавказу». Кроме того, координатор инициативной группы «Мониторинг» Алексей Мандригеля рассказал, что его искал ОМОН по пяти адресам.

Следственные действия проводят по делу об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенным преступным путем). Уголовное дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).