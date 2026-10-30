Из Адлера в Москву пустят новый скоростной поезд с остановкой в Краснодаре. Сколько стоят билеты?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 ноября из Адлера в столицу отправится новый скоростной поезд

29 октября пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что по маршруту Москва — Адлер появится еще один поезд. Он будет скоростным, а время в пути составит менее 29 часов.

Поезд № 196/195 будет курсировать через день в осенне-зимнем сезоне до конца марта 2027 года. 

Первый рейс отправится из Адлера 29 ноября в 10:50 и прибудет в Москву на Казанский вокзал на следующий день в 13:25. Из столицы состав отправится 30 ноября в 17:20, прибытие на курорт — 1 декабря в 22:12. 

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Поезд пройдет через Краснодар — из кубанской столицы в Москву можно будет добраться за 20 часов и 40 минут. Кроме того, остановки предусмотрены в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Сочи и на других станциях.

Билеты уже в продаже на сайте РЖД. Стоимость билета из Адлера в Москву — 7460 рублей (купе) и 24 410 рублей (СВ), из Краснодара — 6778 и 22 162 рубля соответственно. 

Как писали Юга.ру, поезд Деда Мороза не приедет на Кубань. Он не посещает юг России с 2022 года.

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Из Адлера в Москву пустят новый скоростной поезд с остановкой в Краснодаре. Сколько стоят билеты?
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