Из Адлера в Москву пустят новый скоростной поезд с остановкой в Краснодаре. Сколько стоят билеты?

29 октября пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что по маршруту Москва — Адлер появится еще один поезд. Он будет скоростным, а время в пути составит менее 29 часов.

Поезд № 196/195 будет курсировать через день в осенне-зимнем сезоне до конца марта 2027 года.

Первый рейс отправится из Адлера 29 ноября в 10:50 и прибудет в Москву на Казанский вокзал на следующий день в 13:25. Из столицы состав отправится 30 ноября в 17:20, прибытие на курорт — 1 декабря в 22:12.